國家市場監管總局日前發布《禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）》，列明多種禁止的行為規定，拖累科網股全線受壓，阿里巴巴更跌近在港上市以來最低位。反之，隨著全球半導體短缺持續存在，晶片製造商股價有支持。

騰訊暫跌0.2%，報434元。台積電美股昨跌3.1%，報111.11美元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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