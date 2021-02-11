CNBC：台積電市值勝騰訊 成亞洲之冠
文章日期：2021年8月18日 15:49
中央日漸加大對互聯網公司的監管，拖累科技板塊走勢向下。 美媒《CNBC》引述Refinitiv Eikon數據，截至今（18日）上午，晶片代工龍頭台積電（美：TSM）已超越騰訊（0700），以5380億美元（約4.2萬億港元）的市值成為亞洲市值最高的公司。騰訊以5360億美元居第二，阿里巴巴（9988）以約4720億美元位居第三。
國家市場監管總局日前發布《禁止網絡不正當競爭行為規定（公開徵求意見稿）》，列明多種禁止的行為規定，拖累科網股全線受壓，阿里巴巴更跌近在港上市以來最低位。反之，隨著全球半導體短缺持續存在，晶片製造商股價有支持。
騰訊暫跌0.2%，報434元。台積電美股昨跌3.1%，報111.11美元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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