蔚來車主發聯合聲明 清楚知悉NOP系統並非自動駕駛
文章日期：2021年8月18日 15:42
蔚來汽車車主發表對蔚來NOP領航系統的「聯合聲明」，內容提及車主清楚知悉目前蔚來公司的NOP輔助駕駛系統，而並非自動駕駛系統或無人駕駛系統。車主又表示，蔚來公司對NOP領航系統的介紹、宣傳未對他們構成混淆和誤導。
早前，內地多個餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，於上周四（12日）在開啟駕駛「蔚來ES8汽車」時，稱啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），其後發生交通事故，不幸逝世，終年31歲。蔚來亦即時回應，蔚來汽車NOP（Navigate on Pilot）不是自動駕駛，僅是領航輔助功能。
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