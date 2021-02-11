早前，內地多個餐飲連鎖品牌創辦人林文欽，於上周四（12日）在開啟駕駛「蔚來ES8汽車」時，稱啟用自動駕駛功能（NOP領航狀態），其後發生交通事故，不幸逝世，終年31歲。蔚來亦即時回應，蔚來汽車NOP（Navigate on Pilot）不是自動駕駛，僅是領航輔助功能。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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