一號證人、港交所監管合規主管王秉厚作供，辯方針對員工轉發公司電郵至私人電郵帳戶是否違反員工規定作盤問，證人同意員工不應主動地自動轉發所有公司電郵，惟有需要的話，可選擇性轉發至私人電郵帳戶，例如需要在公餘時間檢閱電郵。辯方再引用員工指引內容，指出應根據實際情況，靈活運用內部指引，證人解釋員工應運用其最佳判斷。

此外，二號證人、時任國泰君安（8208）經理的吳日天亦接受辯方盤問，指國泰君安曾向基石控股（1592）提供首次招股上市（IPO）服務，惟至2016年終止合作，沒有為基石控股向聯交所遞交任何上市申請文件，包括A1表格、M104表格及E15表，而下一手顧問則轉為華高和昇。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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