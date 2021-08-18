港交所前高層楊金隆涉貪案續審
文章日期：2021年8月18日 14:35
港交所（0388）上市審查組前聯席主管楊金隆及上市顧問林楚華，涉嫌捲入多家新股上市，被指貪污賄賂及公職人員行為失當，二人否認控罪。案件今日（18日）在區域法院續審，並傳召兩位證人作供。
一號證人、港交所監管合規主管王秉厚作供，辯方針對員工轉發公司電郵至私人電郵帳戶是否違反員工規定作盤問，證人同意員工不應主動地自動轉發所有公司電郵，惟有需要的話，可選擇性轉發至私人電郵帳戶，例如需要在公餘時間檢閱電郵。辯方再引用員工指引內容，指出應根據實際情況，靈活運用內部指引，證人解釋員工應運用其最佳判斷。
此外，二號證人、時任國泰君安（8208）經理的吳日天亦接受辯方盤問，指國泰君安曾向基石控股（1592）提供首次招股上市（IPO）服務，惟至2016年終止合作，沒有為基石控股向聯交所遞交任何上市申請文件，包括A1表格、M104表格及E15表，而下一手顧問則轉為華高和昇。
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