公司保留向萬洪建及或對指控需負責的人士採取法律行動的權利。

公司經作出在相關情況下有關公司的合理查詢後，確認並沒有知悉導致該等價格及成交量波動的任何原因，或任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場的資料，又或根據《證券及期貨條例》須予披露的任何內幕消息。

萬洲暫挫近10%，暫報6.07元，早市曾低見5.98元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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