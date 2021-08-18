萬洲：萬洪建指控不真實兼誤導 保留法律行動權利
文章日期：2021年8月18日 14:16
豬肉股萬洲（0288）前副主席兼太子爺萬洪建爆料父親兼主席萬隆藉交易私下獲取2億美元藏港兼無報稅，以及若干關連交易等。事件觸發萬洲股價急跌，公司午後發通告澄清，指注意到若干媒體報道有關因不當行爲而被免職的前董事萬洪建對集團提出的指控，但指控不真實且具有誤導性。
公司保留向萬洪建及或對指控需負責的人士採取法律行動的權利。
公司經作出在相關情況下有關公司的合理查詢後，確認並沒有知悉導致該等價格及成交量波動的任何原因，或任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場的資料，又或根據《證券及期貨條例》須予披露的任何內幕消息。
萬洲暫挫近10%，暫報6.07元，早市曾低見5.98元。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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