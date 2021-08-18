宏利香港首席行政總監戴明鈞表示，增長主要因素為高價值的醫療保障產品增長，危疾產品銷售額按年上升35%。另外，期內保險代理人數按年上升8%至10792人的新高，有助將危疾產品銷售予客戶。

雖然中港通關未恢復，不過內地與澳門在去年9月恢復通關，上半年澳門內地訪訪客年化新保費按年上升2.4倍，佔澳門年化新保險六成。戴明鈞認為，香港是內地客戶尋找醫療保障和退休需求最佳的地方，相信客戶開關後客戶會回歸。該行亦有增加在澳門的投資，但澳門內地訪客業務不會取代香港。他指該行有多個增長渠道，認為本港業務長遠可持續兩位數增長。

強積金去年度年報顯示，以永久離港提取強積金的金額上升27%，宗數下跌2%。宏利僱員福利業務部主管吳清發表示當局發出指引後，永久離港的提取宗數平穩，沒有影響資產管理總值流動。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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