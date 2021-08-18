宏利香港：未來業務可持續雙位數增長
文章日期：2021年8月18日 13:22
宏利（0945）香港業務新造業務價值第二季按年上升46%至12億元，上半年按年上升31%至23億元，均高於2019年上半年的疫前水平。第二季年度化保費按年上升7%至15億元，上半年年度化保費按年上升8%至32億元。
宏利香港首席行政總監戴明鈞表示，增長主要因素為高價值的醫療保障產品增長，危疾產品銷售額按年上升35%。另外，期內保險代理人數按年上升8%至10792人的新高，有助將危疾產品銷售予客戶。
雖然中港通關未恢復，不過內地與澳門在去年9月恢復通關，上半年澳門內地訪訪客年化新保費按年上升2.4倍，佔澳門年化新保險六成。戴明鈞認為，香港是內地客戶尋找醫療保障和退休需求最佳的地方，相信客戶開關後客戶會回歸。該行亦有增加在澳門的投資，但澳門內地訪客業務不會取代香港。他指該行有多個增長渠道，認為本港業務長遠可持續兩位數增長。
強積金去年度年報顯示，以永久離港提取強積金的金額上升27%，宗數下跌2%。宏利僱員福利業務部主管吳清發表示當局發出指引後，永久離港的提取宗數平穩，沒有影響資產管理總值流動。
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