人行開展專項整治 整頓11家涉嫌開展虛擬貨幣非法活動企業
文章日期：2021年8月18日 13:23
《上海證券報》報道，中國人民銀行深圳中心支行開展了虛擬貨幣非法交易活動「專項整治」，清理整頓新冒頭的11家涉嫌開展虛擬貨幣非法活動企業，惟報道沒有提及具體企業名稱。
另據報，中國央行已完成對一家內地知名財經網站涉嫌宣傳外匯按金交易違規行為的整改，穩妥處置有關網絡炒匯、跨境炒股違法犯罪行為舉報件8宗。報道沒有提及該網站的名稱。
中國今年啟動了針對加密貨幣的新行動，升級打擊加密貨幣挖礦，並對加密銀行服務和交易實施限制，消息一度拖累比特幣急跌。中國政府已禁止加密貨幣交易所和首次代幣發行，但尚未禁止個人持有虛擬貨幣。
根據交易平台Coindesk報價顯示，過去24小時比特幣跌2.04%，現報45,276美元。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
港股半日升192點 騰訊績前微升0.32% 萬洲挫一成藍籌最弱