根據諒解備忘錄，訂約方同意進行有關地球觀測、碳中和及城市可持續發展的科學研究， 建立高科技示範，包括全球高分辨率高時頻無縫遙感數據立方體研製及城市應用的研究。

同時，香港航天科技及港大雙方擬於三方面展開合作，包括開展全球高分辨率遙感數據立方體研究工作；就源自研發的科 技及相關產品申請專利及╱或其他知識產權，並刊發相關論文；及推廣 數據的商業應用。

集團於今年6月7日公布將開展航天業務，當中包括智慧城市衛星大數據應用及解決方案、衛星測控、衛星製造及衛星發射。集團指，與港大訂立諒解備忘錄是為發展航天業務，公司擬建立衛星智能製造中心；衛星監測及運行控制、應用和數據中心；及開展相關研發活動，認為與港大合作並簽訂諒解備忘錄將對集團航天業務的未來發展產生積極影響。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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