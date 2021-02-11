期內，集團營業額錄196.34億元，按年升12.8%。上半年整體啤酒銷量按年上升4.9%至約63.37億升，其中，次高檔及以上啤 酒銷量達10億升，按年增長 50.9%，產品結構顯著提升。

集團整體平均銷售價格按年上升7.5%，抵消原材料及包裝物料價格提升而帶來平均銷售成本 升的影響，加上銷量增長，使上半年整體毛利按年上升18.1%至83.05億元。

華潤啤酒收報62.45元，升2.29%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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