華潤啤酒中期多賺106% 中期息0.264元人幣
文章日期：2021年8月18日 12:30
華潤啤酒（0291）公布中期業績，截至今年6月底止，股東應佔溢錄42.91億元人民幣(下同)，按年增長106.4%，每股基本盈利1.32元，中期息每股0.264元。
期內，集團營業額錄196.34億元，按年升12.8%。上半年整體啤酒銷量按年上升4.9%至約63.37億升，其中，次高檔及以上啤 酒銷量達10億升，按年增長 50.9%，產品結構顯著提升。
集團整體平均銷售價格按年上升7.5%，抵消原材料及包裝物料價格提升而帶來平均銷售成本 升的影響，加上銷量增長，使上半年整體毛利按年上升18.1%至83.05億元。
華潤啤酒收報62.45元，升2.29%。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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