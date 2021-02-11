BC科技：上半年EBITDA已見正數 探索碳市場發展
文章日期：2021年8月18日 12:28
BC科技（0863）旗下OSL行政總裁Wayne Trench表示，上半年集團雖然出現虧損，但是他們已經在除稅息、折舊及攤銷前出現盈利，他們會審慎地借助與渣打及星展銀行的關係，利用集團已有的平台去擴充業務。
集團首席執行官Hugh Madden表示，他們已經正著手在業務範圍內，採取行動去抵銷碳足跡，並可以用於幫助市場實踐碳足跡，過程中證券型交易代幣（STO）更提供平台接入資本市場，甚至可以區塊鏈接合環球的碳排放及抵銷市場。
在上半年度，OSL已完成在平台上的首筆STO交易，Wayne Trench稱，他們未有第二筆交易的落實時間表，但是會與證監會等監管機構合作，做好合規，不急於馬上推出第二筆STO交易。Hugh Madden更稱，由於集團在港經營並以機構客戶為主，因此不見得內地收緊對虚幣的監管會影響業務。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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