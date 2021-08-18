上半年時代中國收入按年跌8.6%至136.4億元，毛利率受確認毛利率較高的舊改業務收入拉升6.4個百分點至33.3%，期內集團來自城市更新收入達到24.065億元，收入主要來自廣州及佛山等地區。截至六月底的舊改項目總數約160個，潛在總可售建築面積約5,340萬平方米。

期內資產負債比率為76.6%，按年跌2個百分點。面對「三條紅線」的限制融資政策，時代目前僅剩這條未達標，集團主席岑釗雄表示，目前規劃將於2022年底前將三條紅線全轉綠檔，自去年起集團已做了一系列的融資安排，目前利息平均成本約6.5%，一直有序下降。

至於近期同行受到商票未能兌付等負面新聞困擾，集團指，截至6月底的商票規模僅約10億元，公司管控商票一直比較嚴格，原則上是「只減不增」，亦不存在集中兌付的問題，平均每月僅有一億元的兌付，無兌付壓力。

集團又強調，面對調控政策，會加快適應國家調整方向。今年全年推貨1600億元，下半年尚有1150億元可售貨值，加上下半年70%貨源在大灣區如廣、佛、東莞地區，有信心完成全年目標。

至於結轉方面，由於全年計劃交付400多萬平方米，集團一向集中於下半年交付，下半年尚有約300多萬平方米會按時交付到業主，並轉化為結轉收入。

談到早前有關住建部發布《關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知（徵求意見稿）》，嚴管舊改的大拆大建問題。時代中國主席岑釗雄認為城市更新為國家重要部署的方向未改，是次意見稿當中涉及老城區的改造不得多於20%等問題，但公司並無參與老城區的改造，只參與城中村，但其中拆遷比及就地安置問題等均按法規進行，故對公司城市更新業務影響不大。

記者：方楚茵

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