時代中國目標2022年三道紅線達標 商票規模僅十億
文章日期：2021年8月18日 12:23
時代中國（1233）上半年多賺6%至16.3億元人民幣（下同），每股基本盈利0.84元，不派中期息。股份早市跌2.69%，報8.33元。
上半年時代中國收入按年跌8.6%至136.4億元，毛利率受確認毛利率較高的舊改業務收入拉升6.4個百分點至33.3%，期內集團來自城市更新收入達到24.065億元，收入主要來自廣州及佛山等地區。截至六月底的舊改項目總數約160個，潛在總可售建築面積約5,340萬平方米。
期內資產負債比率為76.6%，按年跌2個百分點。面對「三條紅線」的限制融資政策，時代目前僅剩這條未達標，集團主席岑釗雄表示，目前規劃將於2022年底前將三條紅線全轉綠檔，自去年起集團已做了一系列的融資安排，目前利息平均成本約6.5%，一直有序下降。
至於近期同行受到商票未能兌付等負面新聞困擾，集團指，截至6月底的商票規模僅約10億元，公司管控商票一直比較嚴格，原則上是「只減不增」，亦不存在集中兌付的問題，平均每月僅有一億元的兌付，無兌付壓力。
集團又強調，面對調控政策，會加快適應國家調整方向。今年全年推貨1600億元，下半年尚有1150億元可售貨值，加上下半年70%貨源在大灣區如廣、佛、東莞地區，有信心完成全年目標。
至於結轉方面，由於全年計劃交付400多萬平方米，集團一向集中於下半年交付，下半年尚有約300多萬平方米會按時交付到業主，並轉化為結轉收入。
談到早前有關住建部發布《關於在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知（徵求意見稿）》，嚴管舊改的大拆大建問題。時代中國主席岑釗雄認為城市更新為國家重要部署的方向未改，是次意見稿當中涉及老城區的改造不得多於20%等問題，但公司並無參與老城區的改造，只參與城中村，但其中拆遷比及就地安置問題等均按法規進行，故對公司城市更新業務影響不大。
記者：方楚茵
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
其他報道
港股半日升192點 騰訊績前微升0.32% 萬洲挫一成藍籌最弱