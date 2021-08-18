公司表示，轉虧為盈主要由於今年散裝乾貨航運業的市場運費強勁反彈，帶動集團運費及船租的營業收入大幅增加；以及期內確認5.11億元自置船舶減值虧損撥回。上半年公司自置船舶所賺取之每天平均之相對期租租金上升181%至14852美元 ，較去年同期升1.8倍。

金輝半日收報1.44元，升0.7%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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