金輝集團上半年扭虧賺4億元 不派中期息
文章日期：2021年8月18日 12:24
金輝集團（0137）宣布，截至今年6月底止半年扭虧為盈，公司股東應佔溢利淨額4.02億元，去年同期為虧損1.1億元，每股盈利0.758元，不派中期息。期內收入按年增長1.7倍至3.76億元港元。
公司表示，轉虧為盈主要由於今年散裝乾貨航運業的市場運費強勁反彈，帶動集團運費及船租的營業收入大幅增加；以及期內確認5.11億元自置船舶減值虧損撥回。上半年公司自置船舶所賺取之每天平均之相對期租租金上升181%至14852美元 ，較去年同期升1.8倍。
金輝半日收報1.44元，升0.7%。
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