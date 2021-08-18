吉利汽車中期純利按年增4%至23.8億元 不派息
文章日期：2021年8月18日 12:07
吉利汽車 （0175） 公布，截至今年6月底，中期收益按年增22%至450.3億元 (人民幣，下同) ，期內合共出售63萬部汽車，按年升19%，股權持有人溢利同比增加4%至23.8億元。撇除以股份付款後，歸屬股權持有人溢利實際上上升31%至30.2億元，每股盈利則同比下跌4%至23.59分，按照往年慣例，並沒有派發中期股息。
吉利表示，今年上半年的銷售表現符合管理層預期，隨新冠疫情的影響暫時消退，主要出口市場的需求迅速復甦，集團期內的出口銷量同比增1.7倍至5.3萬部。集團指，期內的毛利率相對穩定，原因為產品組合提升大幅抵銷原材料成本增加的影 響。不過，期內行政費用，不包括以股份付款，增加22%，集團指，主要是由於過往數年對研發作出之大量投資導致攤銷費用增加所致。至於股權持有人溢利上升，但每股攤薄盈利下跌，則歸因於去年六月初發行的6億股配售股份。
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