美團（3690）領軍，收市升4.4%，收報223元，貢獻恒指68點；其次為友邦（1299），收市升1.29%，收報98.2元，推高大市28點。其餘科技股方面，阿里巴巴（9988）無升跌，收報171.8元；騰訊（0700）今日交榜，股價先跌後揚，升0.32%，收報436.4元；小米（1810）升1.43%，收報24.85元。

藍籌股方面，信義光能（0968）表現最好，半日升6.09%，收報15.68元；萬洲國際（0288）表現最曳，早市一度急跌10.9%，創近5個月最大跌幅，收報6.05元，跌9.84%。遭罷免職務的「太子爺」萬洪建昨日深夜發布一篇題為《萬洪建：我眼中的父親和萬隆》，爆料集團涉違規關聯交易。

恒大系個別發展，恒大（3333）見52周，低見5.03元，收報5.27元，跌0.38%。恒大物業（6666）收報6.5元，升1.25%；恒大汽車（0708）收報11.76元，跌6.81%；恒騰（0136）收報4.03元，跌2.89%。

佳兆業健康（0876）中期有望扭虧為盈，股價半日向上，收報0.32元，升28.51%。

其餘個股方面，吉利汽車（0175）今日放榜，升0.2%，收報25.65元。華潤啤酒（0291）績前造好，收報62.45元，升2.29%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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