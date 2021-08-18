恒安上半年少賺17%至22.6億 派中期息每股1元
文章日期：2021年8月18日 12:16
藍籌紙巾股恒安國際（1044）中午收市後公布中期業績，純利錄18.6億元（人民幣，下同），較去年同期22.6億元少賺17.7%。每股盈利跌17%至1.57元，宣派中期息每股1元。
恒安今年上半年收入達99.74億元，同比減少8.7%；經營利潤亦按年跌逾兩成至25.4億元。毛利率錄39.4%，較去年同期44.1%回落4.7個百分點。
集團指，新冠肺炎疫情催生了消費新模式，帶動新零售趨勢，而銷售渠道碎片化對傳統渠道的銷售帶來顯著衝擊；加上期內行業競爭加大，國際品牌除了主力發展一線市場，亦開始逐漸滲透中高端市場，搶佔部分市場份額，導致期內收入減少。
至於集團亦積極發展電商業務及拓展新零售市場，上半年相關銷售佔比進一步提升至約20.1%；另高端化產品，如紙尿褲「Q • MO」系列的銷售亦實現雙位數的同比增長。
恒安今早股價高開曾見45.3元，隨後一度急瀉，中午收報44.3元，暫跌1%。
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