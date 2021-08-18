恒安今年上半年收入達99.74億元，同比減少8.7%；經營利潤亦按年跌逾兩成至25.4億元。毛利率錄39.4%，較去年同期44.1%回落4.7個百分點。

集團指，新冠肺炎疫情催生了消費新模式，帶動新零售趨勢，而銷售渠道碎片化對傳統渠道的銷售帶來顯著衝擊；加上期內行業競爭加大，國際品牌除了主力發展一線市場，亦開始逐漸滲透中高端市場，搶佔部分市場份額，導致期內收入減少。

至於集團亦積極發展電商業務及拓展新零售市場，上半年相關銷售佔比進一步提升至約20.1%；另高端化產品，如紙尿褲「Q • MO」系列的銷售亦實現雙位數的同比增長。

恒安今早股價高開曾見45.3元，隨後一度急瀉，中午收報44.3元，暫跌1%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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