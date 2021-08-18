雅居樂上半年多賺3.2% 中期息0.5元
文章日期：2021年8月18日 12:02
雅居樂（3383）公布，截至今年6月底止中期營業𩔜385.88億元人民幣（下同），按年增長15.1%，盈利錄52.9億元，升3.2%，每股盈利1.363元，派中期息每股0.5港元。
期內公司合營公司及聯營公司，以及由集團管理並以「雅居樂」品牌銷售的房地產項目的預售金額合計為753.3億元，按年升36.7%，預售金額目標完成率50.2%；在售項目 為215個，其中包括20個全新項目。
於今年6月低，集團現金及銀行存款餘額為571.6億元，淨負債比率降低至45.3%。
雅居樂中午收報9.21港元，升3.6%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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