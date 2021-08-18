期內公司合營公司及聯營公司，以及由集團管理並以「雅居樂」品牌銷售的房地產項目的預售金額合計為753.3億元，按年升36.7%，預售金額目標完成率50.2%；在售項目 為215個，其中包括20個全新項目。

於今年6月低，集團現金及銀行存款餘額為571.6億元，淨負債比率降低至45.3%。

雅居樂中午收報9.21港元，升3.6%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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