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騰訊視頻起訴抖音侵權《掃黑風暴》 索償1億

文章日期：2021年8月18日 11:53

據內媒報道，騰訊視頻起訴抖音將其戲集《掃黑風暴》未經授權搬運剪輯，並以侵犯著作權及不正當競爭為由起訴至北京知識產權法院。

騰訊視頻請求法院判令抖音方面刪除、過濾、攔截平台上的侵權《掃黑風暴》視頻，停止抖音透過播放涉案侵權視頻，以謀取不正當利益行為，同時要求抖音賠償經濟損失及維權支出共計1億元。

據悉，北京知識產權法院已於昨日立案。

 

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場 

 

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

 

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

 

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

 

 

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