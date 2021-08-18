騰訊視頻起訴抖音侵權《掃黑風暴》 索償1億
文章日期：2021年8月18日 11:53
據內媒報道，騰訊視頻起訴抖音將其戲集《掃黑風暴》未經授權搬運剪輯，並以侵犯著作權及不正當競爭為由起訴至北京知識產權法院。
騰訊視頻請求法院判令抖音方面刪除、過濾、攔截平台上的侵權《掃黑風暴》視頻，停止抖音透過播放涉案侵權視頻，以謀取不正當利益行為，同時要求抖音賠償經濟損失及維權支出共計1億元。
據悉，北京知識產權法院已於昨日立案。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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