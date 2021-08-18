「契媽」Cathie Wood旗艦基金上月已沽清中概股
文章日期：2021年8月18日 11:38
被封為「女股神」、「契媽」的Cathie Wood接受彭博電視訪問時透露，旗下旗艦基金Ark Innovation已沽清中概股。
Wood於本月13日向彭博表示，基金已於7月清倉中概股，原因是中國政府的監管整頓行動，與該國想成為環球最創新國家之一的願望背道而馳，相信中概股估值將於很長時間內維持低位，直到他們重新開始歡迎外資、並且想要進一步融入世界。
根據上月底的披露，Wood旗下Ark Investment Management管理的交易所易基金(ETF) 賣出約139萬份貝殼ADR、約97.04萬份京東ADR、約62.99萬份騰訊ADR、約10.77萬份阿里巴巴ADR、約1.38萬份比亞迪ADR、約11.62萬份拼多多ADR等。
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