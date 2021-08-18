Wood於本月13日向彭博表示，基金已於7月清倉中概股，原因是中國政府的監管整頓行動，與該國想成為環球最創新國家之一的願望背道而馳，相信中概股估值將於很長時間內維持低位，直到他們重新開始歡迎外資、並且想要進一步融入世界。

根據上月底的披露，Wood旗下Ark Investment Management管理的交易所易基金(ETF) 賣出約139萬份貝殼ADR、約97.04萬份京東ADR、約62.99萬份騰訊ADR、約10.77萬份阿里巴巴ADR、約1.38萬份比亞迪ADR、約11.62萬份拼多多ADR等。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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