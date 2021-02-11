港元拆息向上 1個月HIBOR連升兩日
文章日期：2021年8月18日 11:25
港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，按日升1.05點子至0.07804%。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.89點子至0.04911%；1星期HIBOR升1.05點子至0.05482%；2星期HIBOR升0.97點子至0.06054%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.28點子至0.14424%；6個月期HIBOR升0.05點子至0.25367%；12個月期HIBOR升0.26點子至0.35241%。
港元現報7.7889元，升值35點子。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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