短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.89點子至0.04911%；1星期HIBOR升1.05點子至0.05482%；2星期HIBOR升0.97點子至0.06054%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.28點子至0.14424%；6個月期HIBOR升0.05點子至0.25367%；12個月期HIBOR升0.26點子至0.35241%。

港元現報7.7889元，升值35點子。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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