遭罷免職務的「太子爺」萬洪建昨日深夜發布一篇題為《萬洪建：我眼中的父親和萬隆》。他於文中表達了其反對收購史密斯菲爾德的態度，並批評「萬洲國際實際上就是雙匯與史密斯菲爾德的拼盤，通過各種眼花繚亂的財務手段，複雜的架構，將國內雙匯的錢不露痕跡轉出境外，從來沒有逆向回流過。」

萬洪建亦在文中提及了其與父親萬隆的衝突，導火線在於CEO的人選問題。他表示，「希望在後萬隆尾期，CEO的人選要有德，可以服眾；有可以駕馭雙匯各項業務的綜合能力，最好可以穩定跨越十幾年，實現萬洲國際的平穩過渡。」

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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