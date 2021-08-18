知情人士表示，相關股權劃轉方案近日經國務院批准，中信領銜的戰略投資者將向中國華融注資，為補充資產減值損失後其可能面臨的資本金缺口。知情人士續指，方案細節尚未定案，當中仍可能有變數，最快本周公佈最終方案。

此外，知情人士提到，現有華融股東持有的股權價值或將受損，而華融將繼續履行境內外債券到期兌付的責任，公司亦計畫通過出售非主業相關資產回收約500億元資金。

中國華融回應彭博時表示，上市公司相關信息以交易所公告為准。中國財政部、中國銀行保險監督管理委員會、中信集團則未有回應。

華融自延遲披露財報後，負債規模逾萬億人民幣引發債務困境。資訊顯示，華融最新一期的總負債規模超過1.5萬億元人民幣，中信注資可能為華融化解風險化解。不過，華融與財政部的日後維持的關係、財政部會否繼續施以援手，仍為未知知數。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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