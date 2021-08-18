華為上半年收入下滑近三分一，但郭平稱，手機業務受到影響，但華為在全屋智能、音頻、顯示設備、運動健康等各個方面都獲得了大的發展。「暫時關住這扇窗，同時也開了很多門。我相信我們消費者業務能活下來，我們不會放棄手機業務。」

對於外界屢傳華為擬造車，郭平稱，車業務是另外的業務，華為的原則是不造車，幫車廠造好車。

他強調，華為絕對不會變成一個只有中國市場的公司，絕對不會放棄海外市場。華為在海外能夠生存，而且相信隨著供應改善，在海外還會有發展。至於個別國家的政策，並不影響整個華為在全世界的整體存在。公司也在努力跟有關的利益相關方進行溝通，加強與所在國的信任。

郭平透露，華為剛設立數字能源子公司，除了在傳統的站點能源、數據中心能源之外，也要在太陽能逆變器、儲能、充電樁網等方面能有突破。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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