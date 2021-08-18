華為輪值董事長：不會放棄手機業務 公司生存沒有問題
文章日期：2021年8月18日 10:40
路透引述華為輪值董事長郭平於周二刊登的華為內部員工微信公眾號表示，華為生存沒有問題，美國對華為「卡脖子」涉及到的是成本問題、工藝問題和時間問題，要靠有效的投入來解決；又稱華為不會放棄手機業務，期待隨著造芯（晶片）能力不斷增強，「手機王座也終將歸來」。
華為上半年收入下滑近三分一，但郭平稱，手機業務受到影響，但華為在全屋智能、音頻、顯示設備、運動健康等各個方面都獲得了大的發展。「暫時關住這扇窗，同時也開了很多門。我相信我們消費者業務能活下來，我們不會放棄手機業務。」
對於外界屢傳華為擬造車，郭平稱，車業務是另外的業務，華為的原則是不造車，幫車廠造好車。
他強調，華為絕對不會變成一個只有中國市場的公司，絕對不會放棄海外市場。華為在海外能夠生存，而且相信隨著供應改善，在海外還會有發展。至於個別國家的政策，並不影響整個華為在全世界的整體存在。公司也在努力跟有關的利益相關方進行溝通，加強與所在國的信任。
郭平透露，華為剛設立數字能源子公司，除了在傳統的站點能源、數據中心能源之外，也要在太陽能逆變器、儲能、充電樁網等方面能有突破。
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