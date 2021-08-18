百度表示，自動駕駛下半場的角逐已經開啟，規模化商業運營將成為行業發展的重點。百度此次推出的蘿蔔快跑，結合了Apollo過去兩年的運營實踐，能向大眾提供商業運營和多元化增值服務，加速全民無人化出行時代到來。

截至今年上半年，百度Apollo自動駕駛出行服務已累計接待乘客逾40萬人次，測試里程超過1400萬公里，自動駕駛專利數量超過2900件，在北京、廣州、長沙、滄州四城開放載人服務。董事長兼首席執行官李彥宏表示，預計未來三年內將覆蓋30個城市。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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