港股高開54點 騰訊績前向下 開市跌逾1%
文章日期：2021年8月18日 09:25
港股今早向上。恒指高開54點或0.22%，報25800點，成交金額38億元；國指今早高開14點或0.17%，報9072點。恒生科技指數開市報6242點，升0.38%。
美團（3690）領升大市，今早升2.53%，報219元，貢獻恒指39點。其餘科技股個別走，騰訊（0700）績前向下，開市報430元，跌1.15%；小米（1810）開市報24.5元，無升跌；阿里巴巴（9988）見52周低，開市報170元，跌1.05%。
恒大系續弱，恒大（3333）開市報5.25元，跌0.76%；恒大物業（6666）報6.25元，跌2.65%；恒大汽車（0708）報12.28元，跌2.69%；恒騰（0136）報4.05元，跌2.41%。
藍籌中以信義光能（0968）表現最好，開市升5.14%，報15.54元；金沙中國（1928）最弱，開市跌1.67%，報23.6元。
其餘個股方面，吉利汽車（0175）今日放榜，開市跌0.39%，報25.5元。華潤啤酒（0291）同於今日派成績表，開市報60.65元，跌0.66%。
長實集團（1113）昨日以7.16億元，投得元朗流業街與涌業路交界的一幅住宅用地，開市跌0.1%，報51.65元。
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