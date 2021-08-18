外媒：中國與塔利班結盟 目的或開發阿富汗稀土以威脅美國
文章日期：2021年8月18日 09:07
美媒《CNBC》引述分析師指，中國可能與塔利班結盟，開發阿富汗的稀土金屬，以擴大威脅美國的優勢。
報道引述據美國地質調查局的數據顯示，全球約 35% 的稀土儲量在中國，為世界之冠。美國有超過 80% 的稀土依賴中國進口。2019年中美貿易戰期間，中國曾打「稀土牌」，威脅會切斷美國的稀土供應。
另外，報道引述Diplomat 數據顯示，截至去年，阿富汗的稀土金屬價值將在 1 萬億至 3 萬億美元之間。
Alliance Bernstein 新興市場債務主管 Shamaila Khan 表示，若塔利班擁有（稀土），對世界來說是非常危險的。倘中國為了促進經濟援助而與塔利班結盟，國際社會應對中國施加壓力，而中國亦應該遵守國際規則。
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