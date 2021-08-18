報道引述據美國地質調查局的數據顯示，全球約 35% 的稀土儲量在中國，為世界之冠。美國有超過 80% 的稀土依賴中國進口。2019年中美貿易戰期間，中國曾打「稀土牌」，威脅會切斷美國的稀土供應。

另外，報道引述Diplomat 數據顯示，截至去年，阿富汗的稀土金屬價值將在 1 萬億至 3 萬億美元之間。

Alliance Bernstein 新興市場債務主管 Shamaila Khan 表示，若塔利班擁有（稀土），對世界來說是非常危險的。倘中國為了促進經濟援助而與塔利班結盟，國際社會應對中國施加壓力，而中國亦應該遵守國際規則。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經