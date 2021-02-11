港股ADR跌146點 騰訊、吉利今放榜
文章日期：2021年8月18日 08:51
美股偏軟，港股ADR指數亦向下，收報25598點，跌146點或0.57%。個股ADR亦疲弱，匯控（0005）折合收報43.47元，較港股收市跌0.86%；騰訊（0700）折合收報429.85元，較港股收市價跌1.19%；阿里巴巴折合收報169.26，較港股收市價跌1.48%；美團（3690）折合收報212.9元，較港股收市價跌0.33%；小米（1810）折合收報24.32元，較港股收市價跌0.74%。
焦點股份：
多間公司公布業績，包括重磅股騰訊（0700）、吉利汽車（0175）、九龍建業（0034）、雅居樂（3383）、金蝶國際（0268）、招商局置地（0978）、華潤啤酒（0291）、恒安國際（1044）、美麗華酒店（0071）、新秀麗（1910）、越秀地產（0123）。
長實集團（1113）昨日以7.16億元，投得元朗流業街與涌業路交界的一幅住宅用地，較市場估值上限高出約14%。
耐世特（1316）中期賺8310萬美元 按年大增62.9倍，不派息。
港華燃氣（1083）中期多賺34%至7.78億 不派息。
朗廷酒店（1270）中期虧損減少逾半至1820萬 不派息。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經