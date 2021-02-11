焦點股份：

多間公司公布業績，包括重磅股騰訊（0700）、吉利汽車（0175）、九龍建業（0034）、雅居樂（3383）、金蝶國際（0268）、招商局置地（0978）、華潤啤酒（0291）、恒安國際（1044）、美麗華酒店（0071）、新秀麗（1910）、越秀地產（0123）。

長實集團（1113）昨日以7.16億元，投得元朗流業街與涌業路交界的一幅住宅用地，較市場估值上限高出約14%。

耐世特（1316）中期賺8310萬美元 按年大增62.9倍，不派息。

港華燃氣（1083）中期多賺34%至7.78億 不派息。

朗廷酒店（1270）中期虧損減少逾半至1820萬 不派息。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經