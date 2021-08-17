瀋陽市國資委旗下東藥集團及盛京金控，將分別向恒大收購約1.38億及2883.33萬股盛京內資股，涉資分別約8.27億及1.73億元。盛京表示，將在瀋陽市政府主導下調整股權結構，「回歸本源、服務實體經濟，在建設『數字遼寧、智造強省』中發揮金融主力軍作用」。

翻查資料，目前恒大透過旗下恒大南昌，持有盛京約佔總股本36.4%的內資股，交易完成後持股將降至34.5%。

此外，該行亦發出盈警，預料截至今年6月底止上半年純利將按年下跌60%至70%，主要由於該行極力降低社會融資成本背景下，導致淨利差收窄，淨利息收入下降，以及在新冠疫情持續影響下，企業經營不確定性增加，增加計提資產減值準備所致。盛京表示，將在地方政府支持下，持續優化業務結構，穩步提高經營業績。