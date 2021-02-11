電影《沽注一擲》（The Big Short）原型Michael Burry旗下Scion Asset Management，向美國證券交易委員會提交的13F報告，顯示其第二季大舉沽空「契媽」Cathie Wood旗下ARK創新ETF(ARKK)。Cathie Wood則於推特（Twitter）上反駁，儘管Michael Burry根據基本因素，甚至發現在樓市及按揭市場內正醞釀巨災，但是她認為，這不見得Michael Burry在創新領域的基礎上，會明白會如何創造爆炸性增長及投資機會。