「契媽」反擊：Michael Burry不會明白創新領域的爆炸性增長
文章日期：2021年8月17日 21:30
電影《沽注一擲》（The Big Short）原型Michael Burry旗下Scion Asset Management，向美國證券交易委員會提交的13F報告，顯示其第二季大舉沽空「契媽」Cathie Wood旗下ARK創新ETF(ARKK)。Cathie Wood則於推特（Twitter）上反駁，儘管Michael Burry根據基本因素，甚至發現在樓市及按揭市場內正醞釀巨災，但是她認為，這不見得Michael Burry在創新領域的基礎上，會明白會如何創造爆炸性增長及投資機會。
截至第二季，Burry新增23.55萬股ARK Innovation ETF (ARKK) 的認沽期權，倉位價值約3100萬美元。他更於第二季加大沽空Tesla約80.01萬股。Burry近期更表示，股市泡沫即將破滅，所有炒作投機行為都會崩潰，而他於6月亦曾警告散戶，迷因股、加密貨幣將成崩盤之母。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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