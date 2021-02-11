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「契媽」反擊：Michael Burry不會明白創新領域的爆炸性增長

文章日期：2021年8月17日 21:30

電影《沽注一擲》（The Big Short）原型Michael Burry旗下Scion Asset Management，向美國證券交易委員會提交的13F報告，顯示其第二季大舉沽空「契媽」Cathie Wood旗下ARK創新ETF(ARKK)。Cathie Wood則於推特（Twitter）上反駁，儘管Michael Burry根據基本因素，甚至發現在樓市及按揭市場內正醞釀巨災，但是她認為，這不見得Michael Burry在創新領域的基礎上，會明白會如何創造爆炸性增長及投資機會。

截至第二季，Burry新增23.55萬股ARK Innovation ETF (ARKK) 的認沽期權，倉位價值約3100萬美元。他更於第二季加大沽空Tesla約80.01萬股。Burry近期更表示，股市泡沫即將破滅，所有炒作投機行為都會崩潰，而他於6月亦曾警告散戶，迷因股、加密貨幣將成崩盤之母。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場  

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經 

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