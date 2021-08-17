金科服務則於7月9日收到金科股份（深：000656）向中證監出具的有關其所持的公司境內未上市股份轉換並上市的說明及承諾函。根據該說明及承諾函，金科股份目前沒有將所持境內未上市股份在公司H股全流通計劃後進行股權質押融資或減持的計劃。

金科股份未來如果需要進行減持或者股份質押融資，將嚴格按照聯交所上市規則，以及中國境內、香港兩地相關法律法規等規範性文件的相關規定執行。

在國內房地產調控政策的前提下，金科股份承諾不會將股權質押融資、股份減持等行為所得的資金用於房地產開發業務。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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