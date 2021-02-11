積金局資料顯示，去年4月至今年3月底的2020至21財政年度，以永久離港為理由申請提早提取強積金的申索數目為3.03萬宗，較2019至20年度的3.31萬下跌2.7%。2018至19年度和2017至18年度分別為3.25萬宗和3.65萬宗，按年分別下跌10.8%和上升5.8%。

當局重申，以永久離港為理由提早提取強積金的申索個案並不等同移民個案，以此理由向受託人申請提取強積金亦包括申請人返回其原居地，例如非本地僱員結束在香港工作，及移居內地生活。由於計劃成員可能擁有多於一個強積金帳戶，申請人須向個別受託人提出申請，因此實際申請人數估計少於申索宗數。

對於2020至21財政年度， 以永久離港為理由提早提取強積金的申索金額按年上升，積金局解釋截至該財政年度底，強積金總資產值因為期內投資表現理想，以及持續增加供款，令期末強積金總資產值按年上升35%至1.17萬億元，因此以永久離港為理由提早提取強積金的申索金額亦同步上升。該財年以永久離港提早提取的65.67億元，佔強積金總資產值的0.56%。

不過根據積金局數據，2020年至21年度以退休為由提取的強積金金額，按年上升17.73%至107.96億元，其他金額約為數億元的提取理由，如完全喪失行為能力、罹患末期疾病和死亡的按年升幅為13.84%、15.75%和11.82%，以上各項均低於永久離港為由提取的27.29%升幅。不過以提早退休為由索取強積金，期內按年上升38.86%，則高於永久離港為由提取的升幅。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

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日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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