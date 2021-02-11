耐世特中期賺8310萬美元 按年大增62.9倍
文章日期：2021年8月17日 18:05
汽車零件商耐世特 （1316） 公布，上半年收入較去年同期增加43.3%至17.34億元 (美元，下同) ，毛利按年增85.6%至2.27億元，除所得稅前利潤同比大增近4倍至9300萬元，經調整EBITDA為2.13億元，同比增加84.1%。股東應佔利潤為8310萬元，按年增加62.9倍，每股基本盈利為33仙，去年同期則為1仙，參照住年不派中期息。
集團表示，汽車行業已從去年上半年因新冠疫情導致的重大不利經營環境中復甦，今年上半年全球汽車整車製造商的產量大幅增加，按年升29%。受今年上半年整車製造商產量大幅反彈的推動，使公司的所有盈利指標較去年顯著改善。
不過，集團指，今年初開始出現業內不利因素，包括原材料半導體部件供應短缺、商品成本上升、運輸及物流成本急劇增加，以及供應鏈合作夥伴的多個國家衛生的危機持續，使多間整車製造商大幅度地調整或暫停汽車生產。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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