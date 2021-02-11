集團表示，汽車行業已從去年上半年因新冠疫情導致的重大不利經營環境中復甦，今年上半年全球汽車整車製造商的產量大幅增加，按年升29%。受今年上半年整車製造商產量大幅反彈的推動，使公司的所有盈利指標較去年顯著改善。

不過，集團指，今年初開始出現業內不利因素，包括原材料半導體部件供應短缺、商品成本上升、運輸及物流成本急劇增加，以及供應鏈合作夥伴的多個國家衛生的危機持續，使多間整車製造商大幅度地調整或暫停汽車生產。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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