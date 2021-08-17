實德環球預告中期虧損減少50%至70%
文章日期：2021年8月17日 18:17
實德環球（0487）發出最新盈利預告，料截至6月底止中期虧損，會較去年同期的1.323億元，按年減少約50%至70%。這即意味虧損只有3969萬至6615萬元左右。實德解釋，虧損減少，與其應佔聯營的旗艦項目十六浦虧損減少，加上投資物業錄得公平值收益所致。不過，公司持有的海外上市證券，則錄得公平值虧損。
目前實德持有的海外證券，主要為在美國上市的電動車股Tesla。另其亦持有金鐘物業作為總部營運所在，旁及在灣仔及銅鑼灣持有投資物業。實德今日股價收報0.139元，跌5.44%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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