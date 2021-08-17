該集團指出，今年上半年朗廷酒店、康得思酒店及逸東酒店的入住率分別為20.6%、26.2%及35.9%，分別按年提高6.2個、6.7個及5.8個百分點；總體入住率為27.3%，按年增加6.3個百分點。三間酒店的可出租客房平均收入則分別為235元、264元及188元，按年增加9.8%、4.8%及6.8%；平均房租則分別為1137元、1008元及522元，按年跌23.7%、22%及10.6%。

朗廷將繼續專注以本地居民為對象的業務，到目前為止，城中度假及餐飲業務均有所增長。其會因時制宜地調整業務規模，以確保成本平衡及保持靈活度。總括而言，他們期望旅遊和旅遊業的業務最終得以復蘇。現時其資產負債比率為44.1%，較去年底增加1.5個百分點。其手持現金結餘為2.41億元，並有未動用循環貸款2.73億元。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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