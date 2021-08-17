維他奶獲兩名非執董增持
文章日期：2021年8月17日 17:40
因有職員發電郵慰問涉及七一刺警案的旗下員工，維他奶（0345）早前遭內地大量商店下架，集團早前更因此發盈警，股價受壓跌至近年低位。但有人放棄亦有人趁低吸納，集團兩名獨立非執行董事ERLUND Jan Peter Seeberg及黎定基申報，先後於上周五（13日）及周一（16日）增持公司股份，分別涉資61.2萬及405.5萬元。
翻查資料，其中曾任總商會主席及怡和高層的黎定基，今次更是2015年出任維他奶獨董以來，首次出手買入公司股份。
維他奶收報19.76元，跌2.66%。
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方式：以Zoom視像會議進行
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合辦：明報財經 及 王道財經
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