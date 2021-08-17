因有職員發電郵慰問涉及七一刺警案的旗下員工，維他奶（0345）早前遭內地大量商店下架，集團早前更因此發盈警，股價受壓跌至近年低位。但有人放棄亦有人趁低吸納，集團兩名獨立非執行董事ERLUND Jan Peter Seeberg及黎定基申報，先後於上周五（13日）及周一（16日）增持公司股份，分別涉資61.2萬及405.5萬元。