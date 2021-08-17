字節跳動聯想創投等據報為無人物流機械人公司 提供逾1.56億元融資
文章日期：2021年8月17日 17:31
據內媒報道，國內專營無人物流機械人的Syrius炬星最新獲逾2000萬美元（約1.56億港元）融資，並由抖音母公司字節跳動最新領投，另聯想創投、紅杉中國等多個投資方亦跟投。
資料顯示，字節跳動自2019年起已醞釀發展機械人市場，包括早前入股工業車輛無人駕駛技術研發及應用的深圳未來機器人公司。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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