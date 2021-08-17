特斯拉於中國招聘公關及法律團隊 以應付當局監管
文章日期：2021年8月17日 17:10
早前受到一系列負面輿論事件困擾電動車大廠特斯拉（Tesla），正尋求擴大其在中國的公關和法律團隊。
特斯拉微信公眾號「特斯拉招聘」發布的訊息顯示，該公司正在北京、上海、廣州和南京等城市提供對外事務及公共關係的職位。同時，特斯拉亦招聘反壟斷律師、數據隱私保護律師等職位，工作地點則為上海臨港。
今年4月，一位女車主在上海車展上維權，此後中國監管部門也加大對特斯拉的監管力度。
中國是特斯拉在美國以外的第二大市場。根據上周公布的數據顯示，特斯拉7月在中國市場的汽車銷量為32,968輛，較6月的33,155輛微跌。
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