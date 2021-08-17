特斯拉微信公眾號「特斯拉招聘」發布的訊息顯示，該公司正在北京、上海、廣州和南京等城市提供對外事務及公共關係的職位。同時，特斯拉亦招聘反壟斷律師、數據隱私保護律師等職位，工作地點則為上海臨港。

今年4月，一位女車主在上海車展上維權，此後中國監管部門也加大對特斯拉的監管力度。

中國是特斯拉在美國以外的第二大市場。根據上周公布的數據顯示，特斯拉7月在中國市場的汽車銷量為32,968輛，較6月的33,155輛微跌。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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