該集團指，期內的工業售氣量達35.92億立方米，按年上升 41%；商業售氣量達9.18億立方米，按年增長28%；分銷售氣量達10.25億立方米，按年增長49%；民用售氣量則按年增長8%至15.59億立方米。分布式能源業務上半年錄得1.67億立方米的等值天然氣售氣量，按年增加59.05%。銷售燃氣業務分部盈利達6.1億元，按年增長超過32%。

燃氣接駁業務的分部盈利亦達3.96億元，按年增長近24%。自家品牌「港華紫荊」的銷售，除爐具、熱水器、抽油煙機、烘乾機等燃氣具產品外，其也提供訂製個人化的廚房及智慧廚房設備等，上半年總客戶達1456 萬戶，比去年底新增42萬客戶，與上海燃氣之交易完成後，更可新增約640萬戶用戶。該等延伸業務分部盈利達7118.8萬元，按年大增1.5倍。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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