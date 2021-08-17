港華燃氣中期多賺34%至7.78億 不派息
文章日期：2021年8月17日 17:04
港華燃氣（1083）受惠於整體燃氣銷售量強勁反彈，最新公布截至6月底止中期稅後股東應佔溢利按年大增34%，達7.78億元。一如去年同期，該集團不派中期息。期內其燃氣銷售量多達72.61億立方米，按年增加32%。
該集團指，期內的工業售氣量達35.92億立方米，按年上升 41%；商業售氣量達9.18億立方米，按年增長28%；分銷售氣量達10.25億立方米，按年增長49%；民用售氣量則按年增長8%至15.59億立方米。分布式能源業務上半年錄得1.67億立方米的等值天然氣售氣量，按年增加59.05%。銷售燃氣業務分部盈利達6.1億元，按年增長超過32%。
燃氣接駁業務的分部盈利亦達3.96億元，按年增長近24%。自家品牌「港華紫荊」的銷售，除爐具、熱水器、抽油煙機、烘乾機等燃氣具產品外，其也提供訂製個人化的廚房及智慧廚房設備等，上半年總客戶達1456 萬戶，比去年底新增42萬客戶，與上海燃氣之交易完成後，更可新增約640萬戶用戶。該等延伸業務分部盈利達7118.8萬元，按年大增1.5倍。
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