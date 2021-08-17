深圳控股發盈喜 中期多賺3倍
文章日期：2021年8月17日 16:51
內房深圳控股（0604）發盈喜，料上半年純利按年大增約300%，上半年收入亦按年增約370%至194億元 ，2020年中期為41.2億元。
集團指，中期純利增加乃主要由於集團於期間房地產開發項目交付情況理想，泰然立城、頤灣府、深業中城、馬鞍山深業華府等主要項目結轉，上半年集團收入約194億元 ，較去年同期41.2億元增長約370%。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
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日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
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截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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