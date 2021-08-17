巨騰國際上半年純利大跌逾八成至3700萬 不派息
文章日期：2021年8月17日 16:58
巨騰國際（3336）收市後公布，截至今年6月底止，集團上半年淨利潤錄3700萬元，按年下跌約83.9%。每股盈利為4.3仙，不派息。
期內收入52.22億元，較去年同期45.72億元增加14.2%；毛利率按年下跌3.2個百分點至11.9%，主要由於以人民幣兌港元於期內升值導致集團生產成本上升所致。
集團指，筆記本型電腦、二合一電腦機殼的銷售仍為本集團的主要收入來源，受惠於暢旺的個人電腦市場帶動下，集團的出貨量也錄得大幅增長，而當中以塑膠機殼產品出貨量增長顯著。
集團預計，今年下半年及明年市場上會迎來新一輪個人及企業用戶換機潮，集團將繼續發展單價較塑膠機殼為高的金屬機殼相關的技術及市場銷售，迎合市場需要。
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