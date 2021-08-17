期內收入52.22億元，較去年同期45.72億元增加14.2%；毛利率按年下跌3.2個百分點至11.9%，主要由於以人民幣兌港元於期內升值導致集團生產成本上升所致。

集團指，筆記本型電腦、二合一電腦機殼的銷售仍為本集團的主要收入來源，受惠於暢旺的個人電腦市場帶動下，集團的出貨量也錄得大幅增長，而當中以塑膠機殼產品出貨量增長顯著。

集團預計，今年下半年及明年市場上會迎來新一輪個人及企業用戶換機潮，集團將繼續發展單價較塑膠機殼為高的金屬機殼相關的技術及市場銷售，迎合市場需要。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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