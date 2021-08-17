傳榮耀借殼上市 波導股份闢謠：不屬實
文章日期：2021年8月17日 16:44
從中國電訊商華為剝離的平價手機品牌「榮耀」（Honor），網傳擬借殼A股波導股份（滬：600130）上市。波導股份今（17日）發公告闢謠，直指上述傳聞不屬實。
波導股份澄清公告表明，目前未跟榮耀手機有過商議，不存在榮耀手機借殼波導股份上市事項，公司也未代工生產榮耀手機。公司與榮耀手機不存在任何形式的合作。
此前，華為的手機業務因美國制裁而影響晶片供應，最終於去年底將「榮耀」相關業務資產易主，由智信新信息接手。
市場調查機構Counterpoint本月初發表報告，榮耀於內地手機市場由今年1月低位佔比5.1%，反彈至6月的8.4%。
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