波導股份澄清公告表明，目前未跟榮耀手機有過商議，不存在榮耀手機借殼波導股份上市事項，公司也未代工生產榮耀手機。公司與榮耀手機不存在任何形式的合作。

此前，華為的手機業務因美國制裁而影響晶片供應，最終於去年底將「榮耀」相關業務資產易主，由智信新信息接手。

市場調查機構Counterpoint本月初發表報告，榮耀於內地手機市場由今年1月低位佔比5.1%，反彈至6月的8.4%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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