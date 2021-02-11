恒指今早低開43點，午後跌幅擴大至跌566點，低見25615.38點，是2021年7月28日後最低，全日高低波幅643點。恒指收市跌435點或1.66%，報25745點，成交金額1661億元，較上日增加24.07%，是8月4日1684.51億元成交後最多；國指跌207點或2.24%，報9057點。

科指收報6218點，跌3.13%，是2020年6月22日後收市新低，當日報6136.53點。科指連跌5日累計跌611.26點，對上一次連跌5日是2021年7月21日。

藍籌7隻升，48隻下跌，3隻無升跌。友邦（1299）升3.14%，收報96.95元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻67點；藥明生物（2269）跌6.03%，收報113.7元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌4.77%，收報171.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低120點。

恒生科技指數成份股3隻升，27隻下跌。升幅最大的是微盟（2013）收報10.32元，升3.61%；跌幅最大的是閱文（0772）收報64.65元，跌10.58%。

北水南下合計淨流出47.31億元，較上日減少15.98%，連續第4日流出，累計流出127.15億元。南水北上合計淨流入14.74億元人民幣，較上日減少76.23%，連續第2日流入，累計流入76.76億元。

午後消息股表現

國泰（0293）伙OpenRice《開飯喇！》推電子付款換里數。國泰收報6.37元，升0.63%。

恒大地產董事長由許家印變為趙長龍，稱未涉及管理架構變化。恒大（3333）收報5.29元，跌4.34%；恒大物業（6666）收報6.42元，跌8.68%；恒大汽車（0708）收報12.62元，跌5.11%；恒騰（0136）收報4.15元，跌4.16%。

富匯建築（1034）發盈喜，料中期扭虧為盈。收報1.95元，升1.03%。

舜宇（2382）下調手機鏡頭出貨目標，料美國客有助提升市佔。收報217.8元，升0.55%。

中國建築（3311）上半年純利升兩成至35億，派中期息20仙。收報5.6元，升1.82%。

中海物業（2669）中期多賺40.4%，派中期息0.03元。收報7.3元，跌7.83%。

361度國際（1361）中期多賺33%，續不派中期息。收報3.55元，升4.11%。

中國廣核新能源 （1811） 發盈喜，發盈喜，料中期按年多賺55%。收報3.76元，升0.27%。

今早及隔晚消息股表現

傳內測刷掌支付，微信：屬內部技術預研，未測試亦無應用計劃。騰訊（0700）收報435元，跌4.14%。

中國就禁止網絡不正當競爭徵求意見。阿里巴巴（9988）見52周低171元，收報171.8元，跌4.77%；美團（3690）收報213.6元，跌3.52%；網易（9999）收報129.1元，跌5.35%；京東（9618）收報250元，跌5.16%。

傳阿里健康（0241）正完成對小鹿中醫的收購。收報11.76元，跌1.01%。

多間公司公布業績，績前表現如下，萬國數據（9698）收報53.85元，跌4.18%；嘉里物流（0636）收報24.1元，跌0.21%；中通快遞（2057）收報203.6元，跌4.05%。

官媒批評網絡不良粉絲文化。快手（1024）創上市新低，見70.8元，收報71.15元，跌4.69%；嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見510元，收報517.5元，跌7.67%；天鴿互動（1980）收報1元，跌3.85%；阿里影業（1060）收報0.9元，跌2.17%。

友邦（1299）上半年多賺47%，息0.38元，新業務價值勝預期。收報96.95元，升3.14%。

新威國際（0058）：執董李重陽上周四被捕調查，翌日不獲起訴下獲准保釋。收報0.32元，跌8.57%。

MONGOL MINING（0975）上半年銷量減虧損1357萬美元。收報2.55元，升4.08%。

微盟（2013）中期虧損擴大至5.6億人幣，不派中期息。收報10.32元，升3.61%。

閱文（0772）虧轉盈，中期賺10億，不派息。收報64.65元，跌10.58%。

和諧汽車（3836）中期按年多賺65.4%至4.0億元，不派息。收報4.14元，升1.22%。

南方航空（1055）上月客運力升25.27％。收報4.35元，升2.59%。

華潤置地（1109）首七個月合同銷售額增39%。收報29.45元，跌0.67%。

華潤電力（0836）首七個月售電量增22%。收報15.06元，跌0.4%。

電訊盈科（0008）企業方案與新加坡SMRT合作，服務擴展至鐵路領域。收報4.13元，跌0.48%。

破頂股表現

破頂股包括，現代牙科（3600）創上市新高，見10元，收報9.49元，升32.73%；中國軟件國際（0354）創上市新高，見16.28元，收報14.08元，跌12.11%；創科實業（0669）創上市新高，見180元，收報172.8元，升0.52%；艾德韋宣（9919）創上市新高，見1.97元，收報1.69元，跌9.14%；仁天科技控股（0885）創52周高，見0.01元，平上市低位0.01元，收報0.01元，無升跌；世紀睿科（1450）創52周高，見1.1元，收報1.07元，升16.3%；創興銀行（1111）創52周高，見20.7元，收報20.7元，升0.24%。

破底股方面

科技股破底，包括，嗶哩嗶哩（9626）創上市新低，見510元，收報517.5元，跌7.67%；汽車之家（2518）創上市新低，見72.5元，收報73.35元，跌0.61%；寶尊電商（9991）創上市新低，見52.7元，收報55.25元，跌6.12%；易居企業（2048）創上市新低，見3元，收報3元，跌2.91%；百度（9888）創上市新低，見136.2元，收報138.7元，跌5.45%；快手（1024）創上市新低，見70.8元，收報71.15元，跌4.69%；稻草熊（2125）創上市新低，見4.95元，收報5.5元，升2.8%；網龍（0777）見52周低14.96元，收報15.06元，跌2.96%；家鄉互動（3798）見52周低2.58元，收報2.78元，升1.83%；FRIENDTIMES（6820）見52周低1.43元，收報1.5元，跌1.96%。

濠賭股破底，包括，美高梅中國（2282）見52周低7.85元，收報7.89元，跌3.78%；永利澳門（1128）見52周低8.34元，收報8.35元，跌2%；金沙中國（1928）見52周低24元，收報24元，跌4.38%。

教育股破底，包括，新東方（9901）創上市新低，見13.52元，收報13.98元，跌7.78%；成實外教育（1565）見52周低0.6元，收報0.63元，升3.28%。

醫療醫藥股破底，包括，德琪醫藥（6996）創上市新低，見12.84元，收報13.1元，跌6.96%；心通醫療（2160）創上市新低，見8.52元，收報8.78元，升1.15%；嘉和生物（6998）創上市新低，見10.9元，收報11.08元，跌2.64%；泰凌醫藥（1011）創上市新低，見0.088元，收報0.091元，跌9%；貝康醫療（2170）創上市新低，見15.36元，收報15.48元，跌5.03%；翰森製藥（3692）見52周低24.6元，收報24.75元，跌3.7%。

破底股包括，鴻騰（6088）創上市新低，見1.5元，收報1.6元，跌1.23%；理想汽車（2015）創上市新低，見105.1元，收報106.3元，跌0.09%；南方通信（1617）創上市新低，見0.19元，收報0.205元，跌2.38%；藍月亮（6993）創上市新低，見6.3元，收報6.34元，跌2.91%；喆麗控股（2209）創上市新低，見2.41元，收報2.6元，跌2.99%；冠城鐘錶珠寶（0256）見52周低1.37元，收報1.41元，無升跌；日清食品（1475）見52周低5.2元，收報5.24元，無升跌。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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