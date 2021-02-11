阿里上季持倉市值166億 B站佔近6成最多
文章日期：2021年8月17日 16:21
阿里巴巴（9988）今天披露，集團今年次季持倉市值約21.36億美元（約166.61億港元），上一個季度為19.19億美元。
在集團持倉當中，以嗶哩嗶哩（9626）繼續是最大持倉個股，市值為12.18億美元，佔比愈57%；其次為微博（美：WB），維持900萬份ADR（美國預托證券），市值約4.74億美元。第三大為小鵬汽車（9868）的665萬份ADR，市值約2.95億美元。
資料顯示，集團期內建倉美國奢侈品電商業公司1stdibs（美：DIBS）約146.47萬股，對應市值約5098.6萬美元。另阿里已清倉Groupon（美：GRPN），此前持有約105.28萬股，對應市值約為5321.6萬美元。
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