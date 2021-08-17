滴滴匿名員工表示，有關調查人員已於滴滴總部召集中層員工進行數小時的問話，甚至於周末或臨時通知的情況下亦同樣。知情員工透露，工程師已經完成管理數據漏洞的整改。

此外，知情人士透露，中國政府已完成對滴滴的調查，而監管機構正轉向其他於美國申請IPO上市的科技公司。

滴滴於日前試行司機收入報告透明化，列明乘客的實際支付及司機的收入佔比。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

國泰伙OpenRice《開飯喇！》 推電子付款換里數

傳商湯擬申請港IPO集資155億 美資行無份參與

【有片：選股王】受惠全球無現金趨勢 百富有望延續升浪向上

富匯建築發盈喜 料中期扭虧為盈

舜宇下調手機鏡頭出貨目標 料美國客有助提升市佔

中國建築上半年純利升兩成至35億 派中期息20仙

中海物業中期多賺40.4% 派中期息0.03元

《沽注一擲》Michael Burry 沽空「契媽」ARKK

內地再監管 科指連跌5日 恒指半日跌178點 北水續流出