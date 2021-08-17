南華早報：滴滴業務運營需整改 降今年業績目標
文章日期：2021年8月17日 16:20
南華早報引述知情人士報道，由於滴滴 (美：DIDI) 面對中央部門的網絡安全審查，當中的業務運營需要整改以滿足監管機構的技術要求，幾個業務部門已經降低了今年於1月訂下的業績目標，原因是這些目標已無法實現。
滴滴匿名員工表示，有關調查人員已於滴滴總部召集中層員工進行數小時的問話，甚至於周末或臨時通知的情況下亦同樣。知情員工透露，工程師已經完成管理數據漏洞的整改。
此外，知情人士透露，中國政府已完成對滴滴的調查，而監管機構正轉向其他於美國申請IPO上市的科技公司。
滴滴於日前試行司機收入報告透明化，列明乘客的實際支付及司機的收入佔比。
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