Facebook發言人亦表示，該公司正在密切關注阿富汗局勢，如果發現任何與阿富汗受制裁組織有聯繫的賬戶，WhatsApp將採取行動，其中可能包括刪除賬戶。

另一社交媒體Twitter被問及塔利班使用該平台的問題時，Twitter重申其反對暴力組織和仇恨行為的政策，但沒有回應關於其如何進行分類的問題。根據Twitter規則，它不允許那些宣揚恐怖主義或暴力侵害平民的組織。

Alphabet旗下的YouTube被問及是否對塔利班有禁令或限制時，不予置評，但表示該視頻共享服務依靠政府定義「外國恐怖組織」，以指導該網站執行針對暴力犯罪集團的規則。YouTube指出，美國國務院的FTO名單中不包括塔利班。美國將塔利班列為「特別指定的全球恐怖分子」，凍結黑名單上那些人的美國資產，並禁止美國人與他們合作。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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