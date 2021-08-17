政府自去年3月底起封關，到現在愈趨嚴謹，抵港人士必須直接入住酒店，與當初果斷封關的台灣對照，顯然後者做對了。回想去年2月初，部分醫護罷工，希望政府迅速封關，當日林鄭的回應是，任何人以極端手段威逼政府「都不會得逞」，個多月後林鄭依然逐步宣布封關。歷史對照出醫護當時的訴求是對的，而且很對，但將事件上升到政治層面的，不是醫護一方。除了政府，當日更有一群「示威者」斥「黑護可恥」、「無良無恥之徒」，至今未見政府為醫護「平反」，但發生過的事不會就此消失，換來的自然是醫護人員的暗自失落。

儘管香港的醫護界通常不與政治走得貼，但大家所認知的醫護運作，亦滲滿香港核心價值。在香港危急關頭醫護人員發聲，大眾是理解的，亦不贊同政府封他們的口。當日罷工要求封關，對政府當刻可能是不好看，但亦是維持香港醫療水準與核心價值之舉。而今日出現的情況，是原有的核心價值與新價值觀有衝突，甚至衝擊他們的專業。反正要重新適應文化，加上平日壓力早已爆煲，疫情一過，移民潮如何，不說也知。

而年輕的政務官離職，不外乎適應不了新香港。據《明報》向公務員事務局查詢，2020至2021年離任的AO共36人，14人是退休，22人則各有原因。報道引述消息指，今年離職的AO，一半是任職不足十年，而有消息指政府則向公營機構施壓，要求他們不要聘請現職AO。這種價值觀初次在香港出現，但在A股卻不新鮮，如禁止大股東沽售，或者設立熔斷機制，然後資金流失更急。原本未有急於要離職的，只會因恐慌而走得更快。報道指有AO寧向政府付代通知金，亦急於求去，也是反映公務員體制人心惶惶。

然而好些機構本來很適合由AO過檔出任，例如金管局。現時金管局多位高層都是經過相關歷練，包括總裁余偉文，以及副手李達志、劉應彬等；最新加入的有陳羿，接替蘇家碧出任助理總裁（機構拓展及營運），剛好兩人都曾出任AO，相信這些經驗有助與公務員體系搭橋，方便溝通。如果為堵截流失而不讓公營機構聘請AO，恐怕將來會引起其他問題。

對於「上意」，香港的問題在於「外國勢力」，但香港的成功，賴有其國際體制，以及伴之而來的價值觀。要「刮骨療毒」，同時要香港繁榮穩定，最怕是魚與熊掌。

賈文清

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