中國政府入股新浪微博國內子公司
文章日期：2021年8月17日 15:38
《路透》引述公司紀錄顯示，除了抖音母公司字節跳動的重要子公司北京字節跳動科技外，中國政府亦入股持有新浪微博國內主要子公司北京微夢創科網絡。
根據國家企業信用信息公示系統的股東數據，網投中文(北京)科技持有北京字節跳動科技1%的股份。網投中文是由三家中國國家機構所有，包括一家由中國主要互聯網監督機構支持的基金。
根據一份政府數據報告和向美國證券監管機構提交的文件，網投中文同樣持有微博國內主要子公司——北京微夢創科網絡技術1%的股份。微博未有就報道作出回應。在美國證券交易委員會(SEC)的文件中，其表示旗下子公司在2020年4月收到了來自網投中文的投資，網投中文有權任命一名董事進入微夢的三人董事會。
網投中文的公司註冊文件顯示，該公司由中國互聯網投資基金(中網投)、中央人民廣播電台子公司和北京市文化投資發展集團共同擁有。中網投由國家互聯網信息辦公室和財政部設立。
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