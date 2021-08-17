根據國家企業信用信息公示系統的股東數據，網投中文(北京)科技持有北京字節跳動科技1%的股份。網投中文是由三家中國國家機構所有，包括一家由中國主要互聯網監督機構支持的基金。

根據一份政府數據報告和向美國證券監管機構提交的文件，網投中文同樣持有微博國內主要子公司——北京微夢創科網絡技術1%的股份。微博未有就報道作出回應。在美國證券交易委員會(SEC)的文件中，其表示旗下子公司在2020年4月收到了來自網投中文的投資，網投中文有權任命一名董事進入微夢的三人董事會。

網投中文的公司註冊文件顯示，該公司由中國互聯網投資基金(中網投)、中央人民廣播電台子公司和北京市文化投資發展集團共同擁有。中網投由國家互聯網信息辦公室和財政部設立。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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