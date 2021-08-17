根據證監會報告，證監會季內已審閱120宗新上市申請，當中包括五宗來自具有不同投票權架構的公司，以及14宗來自尚未有盈利的生物科技公司，而且加強與聯交所合作，聯手打擊涉及新股上市的失當和不當行為，並對持牌機構進行了71次現場視察。

產品方面，證監會季內認可了39隻單位信託及互惠基金、兩項與投資有關的人壽保險計劃、一隻房地產基金及24項非上市結構性投資產品。而ETF首次在聯交所和上海證券交易所實現互掛，證監會亦與聯交所合作提升ETF在二手市場的效率及流動性。

證監會表示，季內對四家機構及三名人士採取了紀律處分，涉及罰款總額為500萬元。此外，證監會亦與警方對一個涉嫌「唱高散貨」市場操縱計劃並干犯欺詐罪的集團，採取聯合行動，警方在過程中拘捕四名人士，包括該公司的三名高層人員。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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