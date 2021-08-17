證監會上季盈餘1.43億 按年增36.2%
文章日期：2021年8月17日 15:30
證監會發表報告，指今年4月至6月底期間，季度盈餘1.43億元，按年增36.2%，季內收入6.10億元，按年跌2.65%，季內計入折舊後開支4.67億元，按年跌10.5%。證監會指，上季持牌機構及人士和註冊機構的總數為47,527，其中持牌機構為3,174家，並已審閱120宗新上市申請。
根據證監會報告，證監會季內已審閱120宗新上市申請，當中包括五宗來自具有不同投票權架構的公司，以及14宗來自尚未有盈利的生物科技公司，而且加強與聯交所合作，聯手打擊涉及新股上市的失當和不當行為，並對持牌機構進行了71次現場視察。
產品方面，證監會季內認可了39隻單位信託及互惠基金、兩項與投資有關的人壽保險計劃、一隻房地產基金及24項非上市結構性投資產品。而ETF首次在聯交所和上海證券交易所實現互掛，證監會亦與聯交所合作提升ETF在二手市場的效率及流動性。
證監會表示，季內對四家機構及三名人士採取了紀律處分，涉及罰款總額為500萬元。此外，證監會亦與警方對一個涉嫌「唱高散貨」市場操縱計劃並干犯欺詐罪的集團，採取聯合行動，警方在過程中拘捕四名人士，包括該公司的三名高層人員。
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