受淨息差擴闊及貸款和債務證券投資組合增長所帶動，淨利息收入增加5%至6.38億元。淨息差上升5個基點至1.30%。該行指出，市場利率自2020 年初起一直下調，並且由下半年開始維持在極低水平，導致資產收益減少。不過，存款成本的減幅超過整體資產收益的跌幅。

非利息收入上升 34%至2.08億元。受惠經濟從疫情之中逐漸復甦，信託基金業務及保險業務收入分別錄得37%及34%的增長；證券經紀及投資服務收入亦增加31%，主要由股票市場成交上升及新客戶數目增長所帶動。貿易融資業務及信貸業務收入分別增長26%及7%，與企業銀行的業務拓展策略一致。非利息收入對總營運收入比率由20.4%上升至24.6%。

集團第一及第二階段的貸款減值虧損下降85%至1200萬元，而其他金融工具減值虧損之回撥則為300萬元。第三階段的貸款減值虧損（扣除壞賬收回後）為1.25億元。減值虧損總額為1.35億元，較去年同期減少44%。計及商業票據的減值貸款比率為0.92%，減值貸款覆蓋率則為88%。

期內，集團的總資產增加10億元或1%至1130億元，客戶貸款總額增加1%至560億元，客戶存款亦上升2%至780億元。計及商業票據及該行發行之存款證，貸款對存款比率由去年底的68.7%下降至68.4%。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

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