富邦香港中期溢利近2億 按年急升7倍
文章日期：2021年8月17日 15:32
富邦銀行香港公布中期業績，截至今年6月底止，淨溢利按年增加近7倍至1.99億元，主要是由於第一及第二階段的貸款及其他金融工具減值虧損大幅減少1.51億元，以及營運收入增加11%。平均股本回報率由0.35%上升至2.72%，平均資產回報率由0.05%上升至0.35%。
受淨息差擴闊及貸款和債務證券投資組合增長所帶動，淨利息收入增加5%至6.38億元。淨息差上升5個基點至1.30%。該行指出，市場利率自2020 年初起一直下調，並且由下半年開始維持在極低水平，導致資產收益減少。不過，存款成本的減幅超過整體資產收益的跌幅。
非利息收入上升 34%至2.08億元。受惠經濟從疫情之中逐漸復甦，信託基金業務及保險業務收入分別錄得37%及34%的增長；證券經紀及投資服務收入亦增加31%，主要由股票市場成交上升及新客戶數目增長所帶動。貿易融資業務及信貸業務收入分別增長26%及7%，與企業銀行的業務拓展策略一致。非利息收入對總營運收入比率由20.4%上升至24.6%。
集團第一及第二階段的貸款減值虧損下降85%至1200萬元，而其他金融工具減值虧損之回撥則為300萬元。第三階段的貸款減值虧損（扣除壞賬收回後）為1.25億元。減值虧損總額為1.35億元，較去年同期減少44%。計及商業票據的減值貸款比率為0.92%，減值貸款覆蓋率則為88%。
期內，集團的總資產增加10億元或1%至1130億元，客戶貸款總額增加1%至560億元，客戶存款亦上升2%至780億元。計及商業票據及該行發行之存款證，貸款對存款比率由去年底的68.7%下降至68.4%。
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