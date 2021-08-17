恒地明日於ifc舉行運動員頒獎典禮 設與運動員互動環節 名額60人
文章日期：2021年8月17日 15:15
恒基地產（0012）旗下的「恒基精英運動員嘉許計劃」先後多次向參加東京奧運的運動員送出合共逾千萬元的獎金，近期部分運動員已凱旋回港。集團公布，將於明日（18日）下午3時在中環國際金融中心商場中庭舉辦「恒基精英運動員嘉許計劃」頒獎典禮，屆時除了頒發支票給得獎運動員外，亦會於典禮結束後設公眾與運動員互動環節，讓市民能親自向何詩蓓、謝影雪、鄧俊文、李皓晴、杜凱琹、蘇慧音等港隊運動員互動。
集團指，與運動員互動環節約於下午4時15分舉行，門票於當日早上10時正開始於ifc mall中庭免費派發，名額限60個，先到先得，每人限領一張。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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