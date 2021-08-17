會員需於應用程式內，連結「亞洲萬里通」和OpenRice賬戶及綁定渣打國泰Mastercard信用卡或其他Mastercard或Visa信用卡，即可於夥伴餐廳結賬時，選擇以里數、現金或「里數加現金」組合付款。會員於國泰夥伴餐廳消費，以現金支付的部分，每消費港幣4元可換取1里數。以渣打國泰Mastercard信用卡於星期五、六、日簽賬，每消費港幣4元可換取高達3里數，而首50,000名會員使用「里數加現金」方式付款，則可換取額外200里數。

「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場

第一場：王冠一「一語道破」Webinar

日期：2021年8月24日 (星期二)

時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)

第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar

日期：2021年8月27日 (星期五)

時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)

單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750

立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm

截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)

方式：以Zoom視像會議進行

*兩場視像研討會均不設免費重溫

合辦：明報財經 及 王道財經

其他報道

【有片：選股王】受惠全球無現金趨勢 百富有望延續升浪向上

富匯建築發盈喜 料中期扭虧為盈

舜宇下調手機鏡頭出貨目標 料美國客有助提升市佔

中國建築上半年純利升兩成至35億 派中期息20仙

中海物業中期多賺40.4% 派中期息0.03元

《沽注一擲》Michael Burry 沽空「契媽」ARKK

內地再監管 科指連跌5日 恒指半日跌178點 北水續流出

361度國際中期多賺33% 續不派中期息