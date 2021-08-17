國泰伙OpenRice《開飯喇！》 推電子付款換里數
文章日期：2021年8月17日 15:19
國泰 （293） 與OpenRice《開飯喇！》合作，「亞洲萬里通」及馬可孛羅會香港會員可在已升級的國泰手機應用程式內搜尋夥伴餐廳、訂座至結賬，並使用里數、現金或「里數加現金」組合付款。
會員需於應用程式內，連結「亞洲萬里通」和OpenRice賬戶及綁定渣打國泰Mastercard信用卡或其他Mastercard或Visa信用卡，即可於夥伴餐廳結賬時，選擇以里數、現金或「里數加現金」組合付款。會員於國泰夥伴餐廳消費，以現金支付的部分，每消費港幣4元可換取1里數。以渣打國泰Mastercard信用卡於星期五、六、日簽賬，每消費港幣4元可換取高達3里數，而首50,000名會員使用「里數加現金」方式付款，則可換取額外200里數。
「世事乃必然 別以為偶然」視像研討會 - 兩場
第一場：王冠一「一語道破」Webinar
日期：2021年8月24日 (星期二)
時間：下午7:30 – 8:30 (HKT)
第二場：侯天同+王冠一「一字記之」Webinar
日期：2021年8月27日 (星期五)
時間：下午8:00 – 9:15 (HKT)
單場售價：HK$400；兩場優惠價：$750
立即參加：https://link.mingpao.com/70618.htm
截止日期：2021年8月24日(星期二)下午6:00(HKT)
方式：以Zoom視像會議進行
*兩場視像研討會均不設免費重溫
合辦：明報財經 及 王道財經
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