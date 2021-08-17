滬指失守3500點 深證成指五連跌
文章日期：2021年8月17日 15:07
滬深三大指數午後疲弱。滬指失守3500點，日中最低見3438點，收報3446點，跌70點或2%，成交額5704億元人民幣（下同）。
深證成指五連跌，最低見14308點，收報14350點，跌343點或2.33%，成交額7379億元，兩市合共成交額13083億元。
創板指同錄五連跌，跌穿3300點，收報3224點，跌77點或2.34%。
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合辦：明報財經 及 王道財經
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